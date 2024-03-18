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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Çorum'un Oğuzlar, Dodurga, Laçin, Uğurludağ, Kargı, İskilip ve Bayat ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 17:37 Güncelleme: 18.03.2024 - 17:37
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
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        Çorum'un Oğuzlar, Dodurga, Laçin, Uğurludağ, Kargı, İskilip ve Bayat ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Oğuzlar 100. Yıl Atatürk Parkı’nda düzenlenen törende protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona eren törenin ardından Oğuzlar Çok Programlı Lisesince anma programı düzenlendi. Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu etkinlikte, 18 Mart ile ilgili yıl içinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Törene, Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Esat Çelik ile vatandaşlar katıldı.

        - Dodurga

        Dodurga Kaymakamı Hakan Vatansever ve Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

        Törenin ardından protokol üyeleri, Dodurga Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine karanfil bıraktı, burada şehitlerin ruhu için dua edildi.

        İlçede ayrıca Şehit Murat Alıcı Ortaokulunda anma programı düzenlendi. Çanakkale Zaferi ile ilgili şiir dinletisi ve oratoryo gösterisinin ardından ilçede yapılan resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        - Uğurludağ

        Uğurludağ'da düzenlenen törende Kaymakam Mehmet Buğra Katırcı ve Belediye Başkanı Remzi Torun, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Daha sonra Uğurludağ Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri, şehitlerin ruhu için dua etti.

        Uğurludağ Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğinde ise öğrenciler şiir okuyup, tiyatro ve oratoryo gösterileri sahneledi.

        - Laçin

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü nedeniyle Laçin Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'nda tören yapıldı.

        Törende Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek ve Belediye Başkanı İdris Görükmez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende protokol üyeleri şehitler için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.

        Öte yandan Kaymakamlıkça ilçedeki şehit yakınları ve gazilere tören kıyafeti hediye edildi. Gaziler, yeni kıyafetleriyle Kaymakam Şimşek'i ziyaret ederek, hediye için teşekkür etti.

        - Kargı

        Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan anma programı, şehitlik ziyareti ile devam etti.

        Kargı Kaymakamı Taha Soydaş ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Atatürk İlk Okulu'nda düzenlenen anma etkinliğinde ise öğrenciler tiyatro ve oratoryo gösterileri sundu.

        Programın sonunda Çanakkale konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.

        - İskilip

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Sayın Ali Sülük, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Ardından Azmimilli Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan anma programı düzenlendi.

        Programda öğrenciler "Çanakkale Zaferi" adlı oratoryo ve "Son Yoklama" adlı gölge oyunu sahnelendi.

        Okul korosunun marşlar söylediği etkinlikte, Çanakkale Zaferi'ni anlatan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

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