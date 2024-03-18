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        Çorum Valisi Dağlı, şehit aileleri ve gazileri iftarda ağırladı

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla kentteki şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 20:44 Güncelleme: 18.03.2024 - 20:44
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        Çorum Valisi Dağlı, şehit aileleri ve gazileri iftarda ağırladı
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla kentteki şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Dağlı, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çorum Uygulama Oteli'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Çorum'un 423 şehidi ile 546 gazisinin olduğunu söyledi.

        Çorum halkının devletinin ve milletinin yanında yer aldığını belirten Dağlı, çeşitli vesilelerle şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerine işaret etti.

        Türkiye'nin etrafındaki ülkelerin siyasi karışıklıklar yaşadığını ancak Türkiye'nin devleti ve milletiyle ayakta olduğunu belirten Dağlı, yer yüzünde zulüm gören bütün Müslümanların bir an önce huzura ve refaha kavuşması temennisinde bulundu.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kentte şehit aileleri ve gazilerin talepleri doğrultusunda birçok çalışma yaptıklarını, Çorum Şehitliği yakınındaki Kültür Parkı'na şehit aileleri ve gazilere hizmet verecek bir tesis inşa edeceklerini kaydetti.

        İftar programına, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.

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