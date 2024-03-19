Erbakan ; Biz mutabakat metnini sırf spor olsun diye yazmadık

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Önce millet anlayışıyla milli görüşün ekonomik tedbirlerini uygulayın. Biz mutabakat metnini ‘Spor olsun’ diye yazmadık. Denk bütçe yapın, kamuda israfı önleyin, imtiyazlı holdinglere kaynak aktaran hortumları kesin” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün Çorum’da partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. Hürriyet Parkında düzenlenen mitingde konuşan Erbakan, “Bu yanlış yoldan dönün ve borç, vergi, zam ekonomisini bırakın. Önce millet anlayışıyla milli görüşün ekonomik tedbirlerini uygulayın. Biz mutabakat metnini bunun için yazdık. ‘Spor olsun’ diye yazmadık. Denk bütçe yapın, kamuda israfı önleyin, imtiyazlı holdinglere kaynak aktaran hortumları kesin” dedi. Konuşmasını emekli maaşlarına değinerek sürdüren Erbakan şunları söyledi:

“Tabii bunları yapmadılar, aynı tas aynı hamam borç, vergi, zam ekonomisine devam ettiler. Emekliye gelince ‘imkanım yok’ dediler. Emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkarabilmek için ne kadar para lazımmış; 1.4 trilyon lira. Yeniden Refah Partisi olarak biz ne diyoruz kaç günden beri. Bu sene faize vereceğiniz para 1.25 trilyon lira, 10 milyon asgari ücretlinin bir senelik maaşını götürüp faize verecekler. İşte faiz canavarı bu, 1.25 trilyon lira. Peki, emekliye ne lazım, 1. 4 trilyon lira nerdeyse aynı meblağ. Demek ki neymiş, siz bu parayı faiz canavarından kurtarabilseydiniz, emeklinin maaşını 17 bin liraya çıkartabilirdiniz. Niye kurtaramadın, çünkü denk bütçe yapmadığınız için. Bizim mutabakat metnimizi uygulamadığınız için. Şimdi böyle olunca da paralar canavarlara gidiyor. Hal böyle olunca da emekliye, çiftçiye, işçiye para kalmıyor.”

'RANTÇI BELEDİYECİLİKTEN BU MİLLET, 20 SENEDİR BIKMIŞ DURUMDA'

Halkın artık rantçı ve heykelci belediyelerden bıktığını söyleyen Fatih Erbakan, “Milletimiz rantçı belediyecilikten bıkmış yaka silkiyor. Kibirli, millete tepeden bakan, milletle arasına duvar örmüş, rüşvetçi, 3 liralık işleri 10 liraya ihale eden, aradaki 7 lirayı da kendisine ve çevresine finans eden, garibanın sokaktaki tezgahına müsaade etmeyen, ama kendi rant tezgahına da kimseyi dokundurtmayan, milletin derdi ile dertleneceğine kendi makam aracının marka ve modelini düşünen, kibirli, çiftte standartçı; vatandaşa değil yandaşa çalışan, adam kayıran, torpilci, belediyenin bütçesini borca ve faize batıran bu rantçı belediyecilik anlayışından bu millet 20 senedir bıkmış usanmış durumda. Tabi halk diğer yandan heykelci belediyeciliğe mi gidecek. Hayır. Zamanında bu SHP, CHP zihniyeti belediyeleri, halkı zaten perişan etti. İller, çöp, çamur ve çukurlarla anıldı. Şimdide kendi belediyelerini dünyanın en yüksek faiziyle, dolarla borçlanıyorlar. Belediyeleri boğazına kadar borca batırıyorlar. Hiç bir dişe dokudur hizmet yaptıkları da yok” dedi.

Erbakan ardından Çorum Belediye Başkan adayı Yaşar Anaç ve partililerle birlikte Hürriyet Parkı’nda bulunan seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.