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        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 05:20 Güncelleme: 20.03.2024 - 05:20
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        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 06 ED 5126 plakalı otomobil, Alaca-Ankara kara yolu Eskiyapar köyü kavşağında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü ile M.M.A ve H.A, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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