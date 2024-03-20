Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Oğuzlar'da öğrenciler "Çanakkale Ruhu"nu resmetti

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen "Çanakkale Ruhu" konulu resim yarışmasında Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri derece elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğuzlar'da öğrenciler "Çanakkale Ruhu"nu resmetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen "Çanakkale Ruhu" konulu resim yarışmasında Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri derece elde etti.

        Çorum İl Müftülüğünce, lise öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Beyzanur Kiraz ilçe birincisi, Zeynep Asya Şahin ilçe ikincisi ve Kader Karabıyık ilçe üçüncüsü oldu.

        Dereceye giren yarışmacılara hediyeleri Oğuzlar İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Yıkım sırasında 4'üncü kattan el sallayınca ölümden döndü!
        Yıkım sırasında 4'üncü kattan el sallayınca ölümden döndü!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Stefano Denswil: Yerde bıçak gördüm!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Türkiye'nin ilk astronotu uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı
        Türkiye'nin ilk astronotu uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Tam yapay zekaya adım adım...
        Tam yapay zekaya adım adım...

        Benzer Haberler

        Çorum'da "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO" programı düzenlendi
        Çorum'da "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO" programı düzenlendi
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        İskilip Kaymakamı Polat, şehit aileleri ve gazileri iftarda ağırladı
        İskilip Kaymakamı Polat, şehit aileleri ve gazileri iftarda ağırladı
        Erbakan ; Biz mutabakat metnini sırf spor olsun diye yazmadık
        Erbakan ; Biz mutabakat metnini sırf spor olsun diye yazmadık
        Çorum'da iş makinesinden akaryakıt ve çeşitli malzemeler çalan zanlı tutukl...
        Çorum'da iş makinesinden akaryakıt ve çeşitli malzemeler çalan zanlı tutukl...
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da seçim bürosu açtı:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Çorum'da seçim bürosu açtı: