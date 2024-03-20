Oğuzlar'da öğrenciler "Çanakkale Ruhu"nu resmetti

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen "Çanakkale Ruhu" konulu resim yarışmasında Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri derece elde etti.

Çorum İl Müftülüğünce, lise öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Beyzanur Kiraz ilçe birincisi, Zeynep Asya Şahin ilçe ikincisi ve Kader Karabıyık ilçe üçüncüsü oldu.

Dereceye giren yarışmacılara hediyeleri Oğuzlar İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy tarafından verildi.