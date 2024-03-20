Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Çorum'da konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle mücadele topyekun yapılmalı. Terör ve teröristle pazarlık olmaz, müzakere olmaz. Ne olur? Mücadele olur. Mücadele edersin, kafasını kopartırsın, diz çöktürürsün ve topunu yok edersin. Devlet bunu yapar ve Türk devleti bunu yapacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 18:39 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Çorum'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörle mücadele topyekun yapılmalı. Terör ve teröristle pazarlık olmaz, müzakere olmaz. Ne olur? Mücadele olur. Mücadele edersin, kafasını kopartırsın, diz çöktürürsün ve topunu yok edersin. Devlet bunu yapar ve Türk devleti bunu yapacaktır." dedi.

        Destici, Çorum'un İskilip ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayi alanında ileri noktaya geldiğini, aynı başarının tarımsal üretim alanında da yakalanması gerektiğini söyledi.

        Türkiye'nin güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinin etkili şekilde devam ettiğini dile getiren Destici, terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

        Terörün bitirilmesi için terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

        "Terörle mücadele sadece dağda, ovada, sınır içinde ya da sınır ötesinde askerin, polisin vereceği bir mücadele değildir. Onlar zaten gereğini yapıyor. Önemli olan toplum olarak, ülke olarak, millet olarak, bir bütün olarak bu mücadeleyi vermektir. Siyasetçi olarak bize düşen görevler vardır. Nedir? Meclise terörist sokmamaktır, basındaki temsilcilerini oradan temizlemektir, yerel yönetimlerdeyse oradan temizlemektir, iş dünyasındaysa oradan temizlemektir. PKK'nın siyasi partisinin, yani DEM Partisi'nin Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı, bilmem kimin oğlu terörist çıkmış, Muğla'da Köyceğiz ilçesinde etkisiz hale getirilmiş. İşte biz bunlarla işbirliği yapanlara diyoruz ki gözünüzü açın. Terörle, terör örgütüyle, terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği olmaz. Böyle işbirliğini allayıp, pullayıp, efendim neymiş, kent uzlaşısıymış... İşte bak, kent uzlaşısı yaptığınız CHP'nin kent uzlaşısı yaptığı yerlerden bir tanesi işte bu Mersin Akdeniz."

        Terörle bağlantısı olanlar belediye başkanı seçilse dahi buna göz yumulmaması gerektiğini ifade eden Destici, "Oğlu terörist olan nedir? Teröristtir. Bu kadar basit. Yani bu genele şamil olmayabilir ama o zaten orada, PKK'nın partisinde görev yapıyor. Onun için diyoruz oğlu terörist olanın anası terörist olur. Yoksa hepsi için bu geçerli olmayabilir. Ama bu bilfiil o sözde PKK partisinin içinde kadın ve şu anda kent uzlaşısı adı altında orada belediye başkan adayı. Şimdi diyelim ki orada bu belediye başkanı seçildi. Diğer sol partilerin de desteğiyle. Ne olacak? Biz buna göz mü yumacağız? Asla. Hemen kayyum atanmalı ve bunlara fırsat verilmemelidir. Göz açtırılmamalıdır. Bazı partiler 'kayyum atamasına karşıyız' diyor. Kayyum atamasına karşı olacağınıza PKK'nın siyasi uzantılarına karşı olun ve onlarla işbirliği yapmayın." diye konuştu.

        Destici, terörle mücadelenin topyekun yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Terörle mücadele topyekun yapılmalı. Terör ve teröristle pazarlık olmaz, müzakere olmaz. Ne olur? Mücadele olur. Mücadele edersin, kafasını kopartırsın, diz çöktürürsün ve topunu yok edersin. Devlet bunu yapar ve Türk devleti bunu yapacaktır." dedi.

        Mustafa Destici, 25 Mart Pazartesi günü BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılı olduğunu belirterek, Yazıcıoğlu'nu rahmetle ve minnetle andığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Kitap bastırdı borcunu ödemedi
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Olaylı maç soruşturmasında 5 tutuklama
        Olaylı maç soruşturmasında 5 tutuklama
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Rusya'dan ABD'ye uyarı: Ticari uydular meşru hedef haline geliyor
        Rusya'dan ABD'ye uyarı: Ticari uydular meşru hedef haline geliyor
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        EGM'den Fahri Trafik Müfettişleri kararı
        EGM'den Fahri Trafik Müfettişleri kararı
        Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı
        Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı
        Estetik yaptırdı hayatını kaybetti: İhmal iddiası
        Estetik yaptırdı hayatını kaybetti: İhmal iddiası
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?

        Benzer Haberler

        Çorum'da bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
        Çorum'da bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
        Çorum'da ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Çorum'da ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Oğuzlar'da öğrenciler "Çanakkale Ruhu"nu resmetti
        Oğuzlar'da öğrenciler "Çanakkale Ruhu"nu resmetti
        Çorum'da "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO" programı düzenlendi
        Çorum'da "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO" programı düzenlendi
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        İskilip Kaymakamı Polat, şehit aileleri ve gazileri iftarda ağırladı
        İskilip Kaymakamı Polat, şehit aileleri ve gazileri iftarda ağırladı