Çorum'da bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Çorum'un Osmancık ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Yukarı Zeytin Kümeevleri'ndeki ikametinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hatice G. (70), sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hatice G, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
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