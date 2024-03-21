Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da cezaevinde yangın; 3'ü infaz koruma memuru 12 kişi dumandan etkilendi

        ÇORUM L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesiyle çıkan yangında 3 infaz koruma memuru ile 9 mahkum dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 08:12 Güncelleme: 21.03.2024 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da cezaevinde yangın; 3'ü infaz koruma memuru 12 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇORUM L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesiyle çıkan yangında 3 infaz koruma memuru ile 9 mahkum dumandan etkilendi. 12 kişi tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

        Olay, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sabaha karşı meydana geldi. Ceza infaz kurumunda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 infaz koruma memuru ile 9 mahkum dumandan etkilendi. 12 kişi, jandarmaya ait araçlarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan infaz koruma memurları taburcu edildi, 9 mahkum ise tekrar cezaevine götürüldü. Olay sonrası İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangın ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 il için alarm! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
        17 il için alarm! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı
        Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!
        Caddede dehşet! Miras için babasını öldürdü!
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!
        İş davalarında ayrıntıya dikkat!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Szymanski'ye 3 dev talip!
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Kanserde korkutan artış! Her 5 kilo artış, riski yüzde 5 artırıyor
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Gizli hesaplar ne kadar gizli?
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Faydalarını duyunca 'her sofrada olmalı' diyeceksiniz
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        Mevduat faiz artışı nasıl etkileyecek?
        3 kişi silahla yaralanmıştı: 7 gözaltı
        3 kişi silahla yaralanmıştı: 7 gözaltı
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Yolun ortasında silahlı saldırı
        Yolun ortasında silahlı saldırı
        Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar!
        Hem sürücüye hem de polislere saldırdılar!
        'Limon' parolasıyla haberleşmişler: Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
        'Limon' parolasıyla haberleşmişler: Fuhuş operasyonunda 4 tutuklama
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        ABD Senatosu ve İsrail arasında yeni gerginlik
        ABD Senatosu ve İsrail arasında yeni gerginlik
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!
        Beşiktaş'tan Süper Kupa tepkisi!

        Benzer Haberler

        Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangında 12 kişi dumandan e...
        Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangında 12 kişi dumandan e...
        BBP Genel Başkanı Destici, Çorum'da iftar programına katıldı
        BBP Genel Başkanı Destici, Çorum'da iftar programına katıldı
        BBP Genel Başkanı Destici, Çorum'da konuştu:
        BBP Genel Başkanı Destici, Çorum'da konuştu:
        Çorum'da bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
        Çorum'da bir kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
        Çorum'da ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Çorum'da ağaçtan düşen kişi yaralandı
        Oğuzlar'da öğrenciler "Çanakkale Ruhu"nu resmetti
        Oğuzlar'da öğrenciler "Çanakkale Ruhu"nu resmetti