Hareket sonucu ortaya çıkan kinetik enerji ağrı tedavisinde kullanılacak

Hitit Üniversitesinde geliştirilen "Piezo elektrik ayakkabı sistemi" ile hareket sonucu ortaya çıkan kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülüp beyne iletilerek nöropatik ağrıların (sinir sisteminde fonksiyon bozukluğu sonucu ortaya çıkan ağrı) tedavisinde kullanılması hedefleniyor.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Güven Akçay, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Dr. Çağla Çelik ve Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy, Piezo Elektrik Sistemli (Basınçla Enerji Üreten Sistem) Ayakkabı Projesi'ni hayata geçirdi.

Ayakkabı içi ile şapka içine yerleştirilen iki parçadan oluşan sistem, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçay, buluşlarının felç ya da nöropatik ağrılar nedeniyle uygulanan fizik tedavi sürecini kolaylaştıracağını belirtti. Bu ağrılara karşı farklı tedavi yöntemlerinin bulunduğunu aktaran Akçay, "Bizim buluşumuzda ise kişinin spor ya da yürüyüş esnasında ayakkabıdaki basınçtan ürettiği piezo elektriği, bir şapkaya yerleştirdiğimiz elektrotlar ile kafatasına iletilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Günlük hayattaki hareketlerden açığa çıkan mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi için ayakkabıda piezo elektrik sistemini kullandıklarını anlatan Akçay, şunları kaydetti: "Buluşumuzda mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için piezo elektrik sistemini ayakkabı içine yerleştirdik ve kişinin kendini tedavi edebilecek elektrik uyarımı elde ettik. Elektrik uyarımında kullanılacak uyarı elektrotlarını da bir şapkanın içerisine yerleştirdik. Kişinin günlük hareketlerde ya da spor esnasında ürettiği elektrik enerjisinin, şapkaya yerleştirilen elektrotlarla beyne tedavi amaçlı olarak ulaşmasını sağladık."