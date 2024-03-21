Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Çorum'un Boğazkale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Çorum'un Boğazkale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Ramazan K. (56) idaresindeki, kasasında inşaat malzemesi yüklü 19 SL 846 plakalı traktör, Örenkaya köyü Evci Baraj yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Boğazkale Devlet Hastanesi'nden Sungurlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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