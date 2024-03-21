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        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş'tan ceza infaz kurumundaki yangınla ilgili açıklama:

        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yangında dumandan etkilenen 6 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:35
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        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş'tan ceza infaz kurumundaki yangınla ilgili açıklama:
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        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yangında dumandan etkilenen 6 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini bildirdi.

        Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, mahkumlar H.A, İ.E.A. ve T.A.G'nin koğuşun ortak alanına getirdiği yatağı ateşe vermeye kalkıştığını, olayın fark edilmesiyle görevli personelin müdahale ederek yatağı söndürdüğünü belirtti.

        Eylemin 5 dakika sürdüğüne dikkati çeken Bektaş, şöyle devam etti:

        "Koğuşta bulunan diğer tutuklu ve hükümlüler olaydan etkilenmedi ve diğer koğuşlara nakledildiler. Olay, görevli memurlarca kontrol altına alındı. Eyleme kalkışan 3 hükümlü ile müdahalede bulunan 3 görevli, tedbir amaçlı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerinden sonra kısa süre içinde ceza infaz kurumuna nakilleri sağlandı. Herhangi bir sağlık problemleri bulunmamaktadır."

        Olayın münferit olarak geliştiğini vurgulayan Bektaş, "Olaya karışan kişilerle ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. An itibarıyla Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda herhangi bir sorun bulunmadığı, rutin işleyişin devam ettiği kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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