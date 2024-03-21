Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        ÇORUM Cezaevinde yangın; 3'ü infaz koruma memuru 12 kişi dumandan etkilendi (2)

        CUMHURİYETBAŞSAVCISI BEKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: TÜM EYLEM 5 DAKİKA SÜRDÜÇorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yangında ilgili Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından yazılı açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 20:59 Güncelleme: 21.03.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇORUM Cezaevinde yangın; 3'ü infaz koruma memuru 12 kişi dumandan etkilendi (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        CUMHURİYETBAŞSAVCISI BEKTAŞ’TAN AÇIKLAMA: TÜM EYLEM 5 DAKİKA SÜRDÜ

        Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki yangında ilgili Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda dün saat 21.00 sıralarında H.A., İ.E.A., T.A.G. isimli hükümlülerin koğuş ortak alanında yatağı ateşe vererek çıkarttığı yangının, personelin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldüğü belirtildi. Tüm eylemin yaklaşık 5 dakika sürdüğünün belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer yerildi:

        "Koğuşta bulunan diğer tutuklu ve hükümlüler olaydan etkilenmedi. Olay görevli memurlarca kontrol altına alındı. Eyleme kalkışan 3 hükümlü ile müdahalede bulunan 3 görevli tedbir amaçlı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan kontrollerinden sonra kısa süre içerisinde ceza infaz kurumuna nakilleri sağlandı. Herhangi bir sağlık problemleri bulunmamaktadır. Münferit gelişen olayla ilgili kişiler hakkında adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. An itibariyle Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda herhangi bir sorun bulunmamaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Bakan Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması
        Bakan Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması
        'Kız arkadaşıma baktın' kavgası! İki öğrenciyi bıçakladı
        'Kız arkadaşıma baktın' kavgası! İki öğrenciyi bıçakladı
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar

        Benzer Haberler

        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum FK, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş'tan ceza infaz kurumundaki yangınla ilgi...
        Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş'tan ceza infaz kurumundaki yangınla ilgi...
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Çorum ve Tokat'ta kar etkili oluyor
        Çorum ve Tokat'ta kar etkili oluyor
        Hareket sonucu ortaya çıkan kinetik enerji ağrı tedavisinde kullanılacak
        Hareket sonucu ortaya çıkan kinetik enerji ağrı tedavisinde kullanılacak
        Çorum Valisi Dağlı, vatandaşlara fidan dağıttı
        Çorum Valisi Dağlı, vatandaşlara fidan dağıttı