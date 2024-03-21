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        Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Çorum'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 21:56 Güncelleme: 21.03.2024 - 21:56
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        Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İsmail Ş. idaresindeki 38 ZS 139 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolunun 10'uncu kilometresinde Mesut E'nin kullandığı 34 HKJ 272 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada Fatma Ş, Ramazan Ş. ve İsmail Ş. yaralandı.

        Yaralılar İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Fatma Ş. ve Ramazan Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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