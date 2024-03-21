Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Çorum'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Çorum'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İsmail Ş. idaresindeki 38 ZS 139 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolunun 10'uncu kilometresinde Mesut E'nin kullandığı 34 HKJ 272 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Fatma Ş, Ramazan Ş. ve İsmail Ş. yaralandı.
Yaralılar İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Fatma Ş. ve Ramazan Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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