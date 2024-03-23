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        Çorum'da "Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız" etkinliği düzenlendi

        Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen "Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız" etkinliğinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:52 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:52
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        Çorum'da "Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız" etkinliği düzenlendi
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        Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen "Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız" etkinliğinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

        Hürriyet Meydanı'nda toplanan Özgür-Der üyeleri, "Mücahitlerin izzeti ve kararlılığı İsrail ve ABD'ye korku salıyor", "Direnişin izzeti, diriltiyor ümmeti" yazılı dövizler taşıdı.

        Özgür-Der Başkanı Bülent Gökgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin Çorum'un Uğurludağ ilçesi kadar küçük bir yer olduğunu, bu alanda 2,5 milyon insanın sıkıştığını söyledi.

        Gazze halkının hem açlıkla hem bombardımanla imtihan olduğunu belirten Gökgöz, baskılara rağmen halkın Mescid-i Aksa'yı teslim etmemek için direndiğini vurguladı.

        Gazze'nin açık hava hapishanesine dönüştüğüne dikkati çeken Gökgöz, Çin'in işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan'ın da Gazze gibi açık hava hapishanesi olduğunu kaydetti.

        Türkiye'nin iki coğrafyayı da sahiplenmesi gerektiğini dile getiren Gökgöz, "Dua müminin silahıdır, bunu unutmayalım. Ayrıca elimizden geldiğince çevremizdeki insanlara buralarda yaşanan zulümleri anlatabiliriz. Ailelerimize, çocuklarımıza, kardeşlerimizin yaşadıkları zulmü anlatmalıyız ve onların ortaya koyduğu direnişe şahit olmalıyız. Tabii infaklarımızı, zekatlarımızı, sadakalarımızı, maddi imkanlarımızı yollayarak o insanlara destek olabiliriz." diye konuştu.

        Gökgöz, vatandaşları İsrail mallarını boykot etmeye davet etti.

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