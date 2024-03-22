Osmancık'ta evde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
Çorum'un Osmancık ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
Çorum'un Osmancık ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.
Akören köyü Hacı Hasan Mahallesi'nde Abdullah Kalabalık'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedenle evde hasar meydana geldi.
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