Çorum'daki çalışmayla Kuzey Anadolu Fayı'nın 23 yıllık deformasyonunun tespit edilmesi hedefleniyor

Hitit Üniversitesince, Çorum'un Osmancık ilçesinde yürütülen projeyle Kuzey Anadolu Fayı'nın Çorum, Tokat, Amasya ve Kastamonu'yu içine alan bölümündeki 23 yıllık deformasyonunun belirlenmesi amaçlanıyor.

Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kayhan Aladoğan'ın hazırladığı "Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) Orta Segmentinin Blok Hareketlerinin GNSS Ölçmeleri ile Belirlenmesi Projesi", TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Saha çalışmalarına başlayan Aladoğan, AA muhabirine, projenin çalışma bölgesinin Tokat'ın Erbaa ilçesinden başlayıp, Kastamonu'nun Ilgaz ilçesinde sona erdiğini söyledi.

Bu bölgede Kuzey Anadolu Fayı'nın yalnızca ana kolunun değil, güneye doğru uzanan içbükey kollarının da bulunduğunu belirten Aladoğan, "Bu kollardan en büyüklerinden biri 1939 Erzincan depremiyle yüzey kırığı oluşturmuş Sungurlu Fayı'dır. Sungurlu Fayı Tokat'ın Niksar ilçesinden ayrılıp Çankırı havzasına kadar uzanmaktadır. Bir diğer önemli kolu ise Merzifon Esençay Fayı'dır. Bu fay da Amasya, Sulova, Diphacı, Gümüşhacıköy, Laçin'den devam edip İskilip'e kadar uzanmaktadır. Bu fay üzerinde yapılan çalışmalarda deprem tekrarlama periyodu ortalama 1300 yıl olarak çıkmaktadır. 3 bin 700 yıldır büyük bir deprem üretmemiştir." dedi.

Merzifon Esençay Fayı'nın 3 bin 700 yıldır büyük deprem üretmemesinden dolayı bölgeyi araştırma gereği duyduğunu dile getiren Aladoğan, "Çalışma bölgemizde daha önce yapılan çalışmaları incelediğimizde 2002'de Doç. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu tarafından bölgede 16 noktalık GPS ağı tesis edilmiş ve bölgenin tektoniği bu ağ üzerinden tespit edilmeye çalışılmış. Biz bu ağı 60 noktaya genişleterek, yoğun şekilde tektonik hareketlerini izlemeye başladık. Bu 60 noktada eski projelerde kullanılan verileri de temin ederek, yaklaşık 23 yıllık deformasyon birikimini elde etmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.