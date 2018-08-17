Coventry City - Plymouth Argyle maçı ne zaman?

Coventry City ve Plymouth Argyle, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Coventry City 1 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Plymouth Argyle 1 puanda ve 16. sırada. Coventry City son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Plymouth Argyle, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 301 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Coventry City kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Plymouth Argyle sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Coventry City son hafta oynanan Plymouth Argyle maçında 2-0 kazandı.

Plymouth Argyle, Coventry City karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Coventry City, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

Plymouth Argyle, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Plymouth Argyle 1 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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