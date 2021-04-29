Aşı turuna dikkat

Tüm dünyanın kabusu Covid-19 salgınına karşı en etkili yol aşı. Ancak aşıya erişim büyük devletler için dahi kolay değilken son günlerde aşı turizmi ile ilgili ilanlar dikkat çekiyor. Bu ilanlardan birinde Miami'de aşı seyaheti vadediliyor. Firmanın "Miami Aşı Seyahati" programı, ilana göre ekonomik sınıf gidiş dönüş uçak bileti, 23 gece Miami'de konaklama ile birlikte 2 doz Pfizer Biontech Covid-19 aşısı içeriyor.

AŞI İÇİN ARACI OLUYORLARMIŞ

Kontenjanların sınırlı olduğu belirtilen ilanla ilgili Habertürk'ten Emrah Doğru'nun ulaştığı firmanın ABD'deki yetkilisi, her zamanki turlarına aşı programını da eklediklerini söyledi. "Aşı rezervasyonu yapıldığı takdirde herkese aşı yapıyorlar" diyen yetkili, turistlerin de koronavirüs aşısı yaptırabildiğini öne sürdü. Yetkili, tur kapsamında aşı için ücret almadıklarını, sadece aracı olduklarını belirtti.

VATANDAŞLIK YA DA OTURMA İZNİ

Ancak bunun gibi seyahatlerin fırsatçılık olduğu konusunda uyarılarda bulunuluyor. Edinilen bilgilere göre Miami'de aşı olabilmek için ABD vatandaşı olmak ya da oturma izni gerekiyor. Bu koşulları karşılamayanların ve turist olarak ülkede bulunanların aşı hakkı bulunmuyor. Aşı olabilmek için aracıların "evrak düzenleyebileceği" bu durumun da soruşturma konusu olabileceği konusunda uyarlarda bulunuluyor.

SIRBİSTAN'A DA BENZER TURLAR

Geçtiğimiz günlerde benzer bir aşı turu ilanı Sırbistan için yapılmıştı. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, söz konusu reklamların doğru olmadığını belirterek ülkede oturma izni bulunmayan yabancıların aşı yaptırmasının mümkün olmadığını vurgulamıştı. Sırbistan'ın Ankara Büyükelçiliği de ülkede oturma izni olmayan yabancıların Sırbistan'da aşı olmasının mümkün olmadığını bildirmişti.