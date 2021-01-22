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Covid-19: Macron, Fransa'da üniversite öğrencilerine kısıtlamalar döneminde 1 euro'ya yemek sözü verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs kısıtlamaları süresince tüm üniversite öğrencilerine 1 euro'ya günde iki öğün yemek sözü verdi.

Covid-19: Macron, Fransa'da üniversite öğrencilerine kısıtlamalar döneminde 1 euro'ya yemek sözü verdi
BBC TÜRKÇE
- EPA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, koronavirüs kısıtlamaları süresince tüm üniversite öğrencilerine 1 euro'ya günde iki öğün yemek sözü verdi.

Kısıtlamalar döneminde maddi sorunlar ve yalnızlıkla karşı karşıya olduklarını ifade eden öğrenciler bir süredir protestolar yapıyor ve hükümetin daha fazla yardım etmesi talebinde bulunuyordu.

Perşembe günü Paris'te Saclay Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Macron, "Daha fazla destek sağlamamız lazım" dedi.

Fransa'da son haftalarda koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler uzatılarak 18.00-06.00 arasında uygulanmaya başlanmıştı.

Macron ayrıca öğrencilere psikolojik destek ve ruh sağlığı için destek sağlanacağını, bu konuda yardıma ihtiyaç duyanların, kendilerine verilecek kuponları kullanabileceklerini belirtti.

İndirimli yiyeceklerin ise üniversite kantinlerinden veya kampüs yakınlarındaki paket servislerinden alınabileceğini söyledi.

Öğrenciler, hükümetten daha fazla yardım talebiyle dün gösteri yapmış, ayrıca salgına karşı uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ruh sağlığı sorunlarının arttığına dikkat çekmişti.

- Reuters

'Hiç umudumuz yoksa, ne kaldı elimizde?'

Üniversite psikologları, izolasyon, aktivite eksikliği ve iş bulma kaygılarının öğrencileri yıkıma sürüklediği uyarısında bulunuyor.

Montpellier'de okuyan 19 yaşındaki öğrenci Ryan Kennedy, "Eylül'den beri küçük bir dairede tek başıma yaşıyorum. Hayatımda ilk kez yalnız kaldım" diyerek, "ruh sağlığı sorunu ile başa çıkmaya çalışan" arkadaşlarından sürekli telefon aldığını vurguluyor.

Strasbourg'da siyaset bilimi okuyan Heidi Soupault, geçen hafta Macron'a gönderdiği mektupta, "Artık hiçbir hayalim yok. 19 yaşında geleceğe dair hiç umudumuz yoksa, ne kaldı elimizde?" diye yazmıştı.

Protesto gösterisine katılan çoğu öğrenci, üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanmasını talep ediyor.

Bazı birinci sınıf öğrencileri 25 Ocak'tan itibaren kısmen derslikte eğitime başlayacak. Ancak Macron, gerekli tedbirler alınarak tüm öğrencilerin haftada bir gün kampüse gitmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa'da Aralık ayından beri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 16 Ocak'ta da yasak saatleri genişletildi.

Bar, restoran, tiyatro, sinema ve kayak merkezleri kapatıldı. Okullar ise ekstra test olanakları sağlanarak açık tutuldu.

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