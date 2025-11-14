Habertürk
        CSO Ada Ankara ve AKM'deki etkinlikler iptal edildi

        CSO Ada Ankara ve AKM'deki etkinlikler iptal edildi

        CSO Ada Ankara ve AKM'deki etkinlikler, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen kargo uçağında şehit olan askerler dolayısıyla bugün de iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 12:24 Güncelleme: 14.11.2025 - 12:24
        CSO Ada Ankara ve AKM'deki etkinlikler iptal edildi
        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) bugün yapılacak etkinlikler, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler dolayısıyla iptal edildi.

        CSO Ada Ankara ve İstanbul AKM'deki etkinlikler, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler dolayısıyla 12 ve 13 Kasım'da iptal edilmişti.

        Bakanlıktan alınan bilgiye göre, şehitlerin sonsuzluğa uğurlanacak olması dolayısıyla CSO Ada Ankara ve AKM'deki etkinliklerin bugün de yapılmaması kararı alındı.

        #CSO Ada Ankara
        #AKM
