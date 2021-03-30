'Çukur'da Akın Koçovalı'dan sürpriz hamle!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonÇukur'da neler oldu? 'Çukur'da Akın Koçovalı'dan sürpriz hamle!
ABONE OL

'Çukur'da Akın Koçovalı'dan sürpriz hamle!

SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde Vartolu ve ekibinin, Bilal'e yapacağı baskın sürpriz bir isim tarafından engellendi. Akın, Amca'nın planını engelleyerek önemli bir hamle yaparken, uzun zamandır uğraştığı dedesinin arabasını da çalıştırmayı başardı. Akın, yaptıklarıyla İdris Koçovalı'nın izinde olduğunu gözler önüne serdi

Çukur'da neler oldu? 'Çukur'da Akın Koçovalı'dan sürpriz hamle!
'Çukur'da Akın Koçovalı'dan sürpriz hamle!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Çukur'un dün akşam ekranlara gelen bölümünde; Amca, Bilal'le olan hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenlerken, bu operasyonun başına Vartolu geçti. Vartolu ve ekibi, baskına giderken yolda saldırıya uğradı. Tuzağı kuran sürpriz isim ise Akın Koçovalı çıktı.

Akın, Vartoluların yolunu keserek Amca'nın planını bozarken, finalde ekranlara gelen aksiyon dolu anlar nefesleri kesti. Diğer taraftan uzun süredir tamir etmek için uğraştığı dedesinin arabasını da çalıştırmayı başardı. Amca'ya karşı harekete geçerek kararını veren Akın, yaptığı hamlelerle dedesi İdris Koçovalı'nın yolundan gittiğini gösterdi. Akın Koçovalı, sürpriz hamleleriyle sosyal medyada da uzun süre konuşularak gündemde yer aldı.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #BABAMGİBİ DEDİ

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 7.99 izlenme oranı (rating),15.86 izlenme payı (share),Total'de 7.90 izlenme oranı (rating),16.63 izlenme payı (share),AB'de 6.41 izlenme oranı (rating),13.82 izlenme payı (share) elde etti. #babamgibi etiketi Twitter Türkiye'de 7 saat 45 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

AMCA'NIN ADAMLARI, EFSUN'U BULDU

Efsun'un Çukur'da olduğunu bilen ve onu bulmak isteyen Amca, harekete geçti. Amca'nın adamları, Yamaç'ı takip ederek Efsun'un kaldığı yere ulaştılar. Amca, Efsun'u öldürmeyecek dozda zararlı madde verilmesini adamlarına söylerken, Efsun'u tekrar zararlı madde almış halde bulan Yamaç büyük bir üzüntü yaşadı.

Amca, Efsun'a ulaşıyor;

YAMAÇ, BALIKÇI KULÜBESİNE SALDIRDI

Her yerde Aliço ve Emmi'yi arayan Yamaç, sonunda onlara ulaşmayı başardı. Salim'in yönlendirmesiyle Aliço ve Emmi'nin tutulduğu depoya giden Yamaç, karşısında Amca'nın adamını görünce büyük bir hırsla ona saldırdı. Çukur'da olanlara artık sabrı giderek taşan Yamaç, Aliço'nun yediği dayağı da görünce öfkesine hakim olamadı. Balıkçı kulübesine giderek burada karşısına çıkan herkesi döven Yamaç, Aliço'nun evine koydukları tüm masa ve sandalyeleri de ateşe verdi. Yamaç, yaptıklarıyla Amca ve Vartolu cephesine açıkça bir kez daha meydan okudu. Heyecan dolu bu anlar izleyicileri ekran başına kilitledi.

Yamaç her şeyi ateşe veriyor;

YAMAÇ, CENK'TEN İNTİKAMINI ALDI

Yamaç, kendisine Kulkan ile beraber yıllarca işkence edenlerden biri olan Cenk'ten intikamını aldı. Kapısının önünde Kulkan ve Cenk'in olduğu bir fotoğraf bulan Yamaç, hemen yazılı olan adrese doğru harekete geçti. O sırada Cenk'in evinden çıkan Kulkan'ı son anda elinden kaçıran Yamaç, Cenk'e ulaşmayı başardı ve yaşadıklarının intikamını aldı.

Cenk'in sonu;

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 29 Mart 2021 Pazartesi! Dizi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Pazartesi reytingleri
TELEVİZYON29 Mart reyting sonuçları açıklandı
Sefirin Kızı 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 46. son bölüm
TELEVİZYONSefirin Kızı yeni fragman geldi mi?
Yasak Elma 105. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 104. son bölüm
TELEVİZYONYasak Elma yeni fragman geldi mi?
Maraşlı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 12. son bölüm
TELEVİZYONMaraşlı yeni fragman geldi mi?
Heyecanla beklenen "Kırmızı Kamyon"dan nefes kesen ön izleme sahnesi!
TELEVİZYON"Kırmızı Kamyon"dan nefes kesen ön izleme sahnesi!
Çukur 123. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur 122. son bölüm izle
TELEVİZYONÇukur 123. yeni bölüm fragmanı yayında mı?
Uyanış Büyük Selçuklu 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 26. son bölüm...
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu 17. yeni bölüm...
Alev Alev 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev fragman izle
TELEVİZYON"Söz veriyorum senin için yaşayacağım!"
Ramo 38. yeni bölüm fragmanı yayında - Ramo 37. son bölümde neler oldu?
TELEVİZYONRamo 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kim? İşte Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları ve karakterleri
TELEVİZYONUyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim?