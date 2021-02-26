Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı...

"ÇUKUR BİZE BABAMIZIN EMANETİ..."

Yamaç'ın Çukur hakkında söylediği sözlerin dikkat çektiği tanıtımda mahallenin değişiminden rahatsız olduğunu ifade eden Yamaç, yaptığı konuşmayla Amca'ya meydan okuyor. Çukur'u eski haline döndüreceğini söyleyen Yamaç ve Amca arasında yaşanacaklar şimdiden büyük heyecan uyandırıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Vartolu, yıllar sonra Yamaç'ı evine tekrar getirdi. Sultan Hanım, Yamaç'ı karşısında görünce büyük bir mutluluk yaşarken, oğluyla yıllar sonra bir araya geldiği duygusal anlar izleyenleri de derinden etkiledi. Yamaç, Çukur'da yaşanan değişime şahit olduktan sonra Koçovalı evinde de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını gördü.

Amca, evdeki düzeni de tamamen değiştirmişti. Cumali ise Yamaç'ın da Amca'nın tarafında yer aldığını düşünerek Çukur'dan gitmeye karar verirken, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Yamaç, Koçovalı evinde kalmayarak yeniden abisinin yanına geldi. Bu gelişmeyle Cumali, Çukur'da kalmaya karar verdi.

Yamaç'ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan'ı bulmak için harekete geçti. Vartolu'nun da yardımıyla Yamaç, Kulkan'ı yakalamayı başardı. Ölüme adım adım yaklaşan Kulkan ise elindeki en büyük kozu kullanarak Efsun'un yerini Yamaç'a söyledi. Efsun'u takip etmeye başlayan Yamaç, finalde Efsun'un karşısına çıktı. Büyük karşılaşmanın yaşandığı dakikalarda nefesler tutuldu, neler olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.