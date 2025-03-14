Cuma günü, İslamiyet’te büyük bir öneme sahiptir. Cuma, Müslümanlar için bir bayram günü olarak kabul edilir ve bu gün yapılan ibadetlerin sevabının daha fazla olduğuna inanılır. Aynı zamanda Müslümanlar, Cuma gününü mübarek ve faziletli bir gün olarak kabul ettikleri için birbirlerini bu özel gün vesilesiyle kutlarlar. İşte, 14 Mart bugün sevdiklerinizin Cumasını kutlayabileceğiniz en güzel uzun, kısa, dualı ve en güzel Cuma mesajları...