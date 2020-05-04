2020 Hububat fiyatları ne kadar?

2020 yılı Hububat fiyatları ne kadar oldu? sorusu tarım ile geçimini sağlayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından hububat fiyatlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. İşte 2020 yılı hububat fiyatları ve destek primleri...

2020 HUBUBAT FİYATLARI VE DESTEK PRİMLERİ NE KADAR?

- Sert ekmeklik buğday taban alım fiyatı ton başına 1,350 TL'den 1,650 TL'ye çıkarıldı.

- Arpa için taban alım fiyatı ise ton başına 1,100 TL'den 1,275 TL'ye yükseltildi.

- Hububatta ton başına prim ve destek ödemesi ise 230 TL olarak belirlendi.

- Ton başına bakliyat alım fiyatları da kırmızı mercimekte 3,500 TL, yeşil mercimekte 3,200 TL, nohutta ise 3,350 TL olarak belirlendi.

- Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 TL olarak açıklandı.

ÇİFTÇİLERE MÜJDELİ HABER

Sözlerime, yaklaşık 20 gün sonra başlayacak hasat dönemi öncesinde çiftçilerimize vereceğimiz bir müjdeyle tamamlamak istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimizin sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1.350 liradan 1.650 liraya yükseltiyoruz.

Arpa alım fiyatını ise ton başına 1.100 liradan 1.275 liraya çıkartıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize, hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da, kırmızı mercimekte 3 bin 500 lira, yeşil mercimekte 3 bin 200 lira, nohutta 3 bin 350 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır.

Yeni dönem hububat ve bakliyat alım fiyatlarının üreticimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.