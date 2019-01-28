Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afetlerin önüne geçmek mümkün değil, önlem almak elimizde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, sel ve hortum felaketinin Antalya ve çevresinde yarattığı zarara da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hortumun 100 milyon liralık zarara neden olduğunu belirtip "Gereği neyse şüphesiz yerine getireceğiz. Afetlerin önüne geçmek mümkün değil ama önlemleri almak elimizdedir. Rabbim beterinden saklasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoağan, "Bununla ilgili olarak bakanlarım zaten gerekli çalışmaları yaptılar ve ilk saha tespit çalışmalarına göre, yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz. Hortum gibi önüne gelen her şeyi yıkan, sert rüzgarlar, dev dalgalar gibi insan iradesini ve tedbirini aşan afetler, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanabiliyor" diye konuştu.

Diğer yandan Menderes Türel'i daha önce Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Aksu, Kepez, Elmalı, Demre, Gündoğmuş, Gazipaşa ilçelerinin yanı sıra büyükşehir belediyesi için mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösterdi.