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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgız teğmenlere jest

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda katıldığı törende diploma alan iki Kırgız teğmeni bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti dolayısıyla uçağına davet etti.

01.09.2018 - 10:01 | Güncelleme: AA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda katıldığı törende diploma alan iki Kırgız teğmeni bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti dolayısıyla uçağına davet etti. Teğmenler Sherali Marasulov ile Akshol Nursulanbekoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan'a gidecek.

A.A'nın haberine göre, Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarından mezun olan teğmenler önceki gün Kara Harp Okulu'ndaki törenle diplomalarını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da diploma dağıttığı törende, yabancı ülkelerden gelen 80 "misafir askeri personel" de harp okullarından mezun oldu.

Söz konusu personelin arasında Kırgız iki öğrencinin de olduğunu öğrenen Erdoğan, Kırgız teğmenleri bugün yapacağı Kırgızistan ziyareti kapsamında, ülkelerine götürmek için uçağına davet etti. Teğmenler Sherali Marasulov ile Akshol Nursulanbekoğlu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kırgızistan'a gidecek.

Hava Savunma Teğmen Nursulanbekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 sene önce geldiği Kara Harp Okulundan teğmen olarak mezun olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Söz konusu süreçte çok kaliteli eğitim aldıklarını vurgulayan Nursulanbekoğlu, "Kırgızistan'a giderek askerleri iyi yetiştirip, iyi bir subay olma konusunda kendimi şu anda çok hazır hissediyorum." diye konuştu.

Eğitimine tatilin ardından sınıf okulunda devam edeceğini dile getiren Nursulanbekoğlu, "Burada kaldığım sürece Türklerin çok misafirperver olduğunu, can dostu olmaya her daim hazır olduğunu gördüm. Burada kendimi misafir olarak hissetmedim, kendimi buranın bir evladı, subayı gibi hissediyorum. Komutanlarımız, arkadaşlarımız bize çok yakın davrandı. Komutanlarımız bizi evlatları gibi görüyordu. Bunların hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Diploma töreni sonrasında bir sürpriz de yaşadıklarını ifade eden Nursulanbekoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kırgızistan'a giderken bizi de uçağına almak istediğini öğrendik. Tabur komutanımız geldi, tören sonrasında bize bunu söyledi. Bunu duyunca çok heyecanlandım. Böyle bir şey herkese nasip olmaz. Çok gurur duydum, mutlu oldum. 30 Ağustos'ta bize bir hediye oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizi yanında götürmesi bizim ve ailemiz için gurur, onur verici bir durum."

Tank Teğmen Sherali Marasulov da söz konusu haberi tabur komutanından öğrendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini davet ettiğini duyunca çok mutlu olduğunu dile getiren Marasulov, "Davetten gururlandım, sevindim. Bundan dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim, şükranlarımızı iletiyorum." dedi.

Kırgızistan'da geçireceği tatilin ardından yeniden Türkiye'ye gelerek sınıf okulunda eğitim alacağını anlatan Marasulov, "Burada aldığımız eğitimlerin ardından Kırgızistan'daki askerleri eğitecek ve ülkemize hizmet edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'ı ziyaret ediyor.

Başkan Erdoğan, Kırgızistan ziyareti kapsamında Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak, Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı da gerçekleştirilecek.

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