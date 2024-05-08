Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Külliye'de diplomatik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önce Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u, sonra Polonya Devlet Bakanı ve Milli Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera'yı ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Asadov'un görüşmesinde, Türkiye ve Azerbaycan ikili ilişkileri, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan'ın Ermenistan ile barış sürecinde katedilen mesafenin memnuniyet verici olduğunu, 10 Mayıs'ta Almatı'da yapılacak görüşmeden de olumlu sonuç beklediğini belirterek, barış anlaşmasının bir an önce imzalanıp bölgenin özlediği istikrara kavuşması gerektiğinin altını çizdi.

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Dışarıdan tek taraflı ve ön yargılı müdahalelerin bölgeyi jeopolitik çekişme alanına çevirmemesi için Türkiye ile Azerbaycan'ın yakın işbirliğine devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin can Azerbaycan'a desteğinin her alanda süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in savaşı bölgeye yayma gayretinde olduğuna, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in saldırılara devam ettiğine dikkati çekerek, Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırılması için Türk Devletleri Teşkilatının daha kapsamlı işbirliği yapabileceğini kaydetti. Azerbaycan'ı gelecek yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle tebrik eden Erdoğan, hazırlıklar konusunda Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti. SIEWIERA'YLA İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ ELE ALINDI Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Siewiera ve Romanya Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Danışmanı Ion Oprişor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin gerilimlerinde gelinen son aşama ele alındı. REKLAM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik yaklaşımının Polonya ve Romanya ile uyumlu olduğunu, Ukrayna-Rusya savaşında aradan geçen zamana rağmen barışın tesisi konusunda ilerleme sağlanamadığını belirterek, her iki tarafa onurlu çıkış yolu sunacak bir kapının açılması gerektiğini, Rusya'nın dahil edilmediği tek taraflı barış girişimlerinin başarı şansının zayıf olduğunu ifade etti. Gazze'deki İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırımın bilançosunun ağır olduğunu; yaşananların, güvenlik sınavı olduğu kadar bir insanlık imtihanı anlamına geldiğini vurgulayan Erdoğan, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in katliamın dozunu artırdığını, Ukrayna için savunulan ilke ve kuralların Gazze için de geçerli olması gerektiğini kaydetti.

NATO'nun Washington zirvesinden Türkiye’nin beklentileri olduğunu belirten Erdoğan, bunların NATO içinde dayanışmanın eksiksiz sağlanması, müttefiklerin özellikle savunma yatırımı ve ticaretinde birbirlerine kısıtlama uygulamaması, NATO-Avrupa Birliği işbirliği bağlamında Türkiye’yi dışlama çabalarından vazgeçilmesi olduğunu ifade etti. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ESKİ ETİYOPYA CUMHURBAŞKANI'NI KABUL ETTİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu kabul etti. Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.