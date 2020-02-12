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AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elbette böylesine büyük mücadele veren ülkenin sıkıntıları, dertleri hatta kimi zaman kayıpları olacaktır. Allah'ın yardımı ve milletimizden aldığımız cesaretle her sıkıntıya çare buluyor, yaşadığımız her kaybı süratle telafi ediyoruz. Bunu El Bab, Afrin'de yaşadık mı? Yaşadık. Şu anda Tel Abyad, Rasulayn'da yaşıyor muyuz, yaşıyoruz. Ama hiçbir yerde elhamdülillah geri adım atmadık. Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan biziz" ifadelerini kullandı.

İstiklal Harbimizin zaferinin müjdecisi olan Maraş bu duruşunu hep korumuş, daima ileriye taşımıştır. Günümüzde de Kahramanmaraş bölgesinin öncü ve toparlayıcı şehri vazifesini yerine getirmeyi sürdüyor. Ülkemizin tarihi mücadele yönettiği şu dönemde Kahramanmaraş'ın gayreti bizim için çok daha önem taşıyor. Bu mücadeleyi başarıya ulaştırmaya mecburuz. Suriye'den Libya'ya, Ege'den Karadeniz'e kadar geniş bir alandaki mücadelemizin ehemmiyetini en iyi sizler biliyorsunuz. Yabancı güçleri selamlayanlar, manda teklifi ile milletimizin karşısına çıkanlar varsa bugün de benzer mankurtlar yine sahnededirler. Bu mankurtlara göre hendek kazanlar arkadaşlar, FETÖ'cüler hakkını arayan cemaattir.

HEDEFLERİNDE AK PARTİ VE ONUN GENEL BAŞKANI VAR

PKK'dan FETÖ'ye kadar ülkemize saldıran tüm terör örgütlerinin yanına tüm değerleri ile bu milletin karşısında yer alanların maskeleri birer birer düşüyor. Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa ettirmeyi sürdüreceğiz. Maskeler inince altından en sefillikle faşistlik akan bu alçakların ipliğini pazara çıkarmak boynumuzun borcudur. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu ülkeyi, terörist seviciler, yalan ve iftira tüccarlarının eline bırakmayacağız. Bu sinsi tuzağı boşa çıkartacağız. AK Parti olarak bizim çok sağlam durmamız gerekiyor. Dikkat ederseniz tüm oklarının hedefinde AK Parti ve onun genel başkanı var.

7'DEN 70'E MÜCADELEMİZİN ÖNEMİNİ ANLATMALIYIZ

Ülkemizin başarısı bizim sağlam durmamıza bağlıdır. Bu kadro en küçük zaafiyet gösterir, surda en küçük gedik açtırırsa kin ve nefret dolu bir güruh sel olup ülkemizin üstüne çullanır. Gün birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirme, saflarımızı sıklaştırma, kardeşliğimizi tahkim etme günüdür. Büyük kongre sürecimizi bu şahlanışın vesilesi haline dönüştürmeliyzi. Vatandaşlarımızın tamamının gönlünü kazanmak için gece gündüz çalışmalı, 7'den 70'e herkese ulaşmalı, mücadelemizin önemini anlatmalıyız. Doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış derler. Her gün envai çeşit kanaldan yürüttükleri yalan, iftira, çarpıtma dolu kampanyalarıyla insanlarımızı ifsad etmeye çalışanları ancak bu şekilde durdurabiliriz.

ALLAH'IN İZNİYLE HER SIKINTIYA ÇARE BULUYORUZ

Kendi yakın çevrenizden başlayarak dalga dalga gayreti gösterdiğinizde ulaşamayacağımız hedef kalmaz. Bu kutlu mücadelede her birinize güveniyorum. Rabbim emeğinizi, gayretinizi arttırsın, yüreğinize kuvvet versin diyorum. Milletimizin moralini bozmak, gardını düşürmek, mukavemetini kırmak, inancını sarsmak isteyenler sürekli ülkemizin kötü durumda olduğu, daha da kötüye gideceği yalanını tekrarlıyor. Elbette böylesine büyük mücadele veren ülkenin sıkıntıları, dertleri hatta kimi zaman kayıpları olacaktır. Allah'ın yardımı ve milletimizden aldığımız cesaretle her sıkıntıya çare buluyor, yaşadığımız her kaybı süratle telafi ediyoruz. Bunu El Bab, Afrin'de yaşadık mı? Yaşadık. Şu anda Tel Abyad, Rasulayn'da yaşıyor muyuz, yaşıyoruz. Ama hiçbir yerde elhamdülillah geri adım atmadık. Şu anda 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan biziz.

YOKSULLUK ORANI YÜZDE 16,9'DAN YÜZDE 13,9'A İNDİ

Birçok afetle karşı karşıya kaldık. Bunlar bizim için imtihan. Rabbimizin lütfuyla bunların hepsinin altından kalkıyoruz. 8 yıllık dönemde ülkemizdeki yoksulluk oranı yüzde 16,9'dan yüzde 13,9'a indi. 100 bin nüfus başına düşen hekim sayısı 167'den 187'ye, diş hekimi sayısı 29'dan 37'ye, ebe ve hemşire sayısı 224'ten 302'ye yükseldi. Ormanlık arazinin toplam arazi büyüklüğüne oranı yüzde 27,1 iken bu rakam da 1,4 puan artarak yüzde 28,5 oldu. 2010'da yüzde 32,3 olan ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018'de 24,5'a geriledi. Elbette bu oran da yüksek ama elde edilen başarıyı da görmemiz gerek.

BİRİLERİNİN NE İSTEDİĞİ DEĞİL ÜLKEMİZİN NE İSTEDİĞİ

Bunlar benim açıkladığım rakamlar değil BM tarafından belirlenen kriterlere göre oluşturulmuş göstergelerin ifadeleridir. Küresel düzeyde süren ticaret savaşları ve Çin'in yaşadığı virüs krizinin yol açtığı sorunlar sadece tarafları değil tüm sistemi etkiliyor. İyi çalışıp, doğru adımlar atarsak kriz dönemini ülkemiz için fırsata çevirebiliriz. Bundan sonra artık katma değerli üretim meselesi üzerinde çok daha fazla durmamız gerekiyor. Otomobil projesi milletimizin bu konuda atılan her adımı nasıl büyük heyecan ve hevesle karşıladığının en son örneğidir. Kimin ne dediğine değil ülkemizin ne istediğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Daha güzel yarınlar bizi bekliyor. Şu anda Kahramanmaraş gibi kahramanların yoğun olduğu bu güzel ilimizde ben inanıyorum ki, bundan sonraki süreçte de ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımızla yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim birlik, beraberlik, dayanışmamızı kimse Allah'ın izniyle bozamayacak.

BİZİM EDELER BU NOKTADA BOŞ DURMAMASI LAZIMDIR

Üye kampanyalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kampanyaların dışında Elazığ ve Malatya depremiyle alakalı olarak milletvekillerimizin parti olarak açtığımız hesaba yatırdıkları paralar var bir de ayrıca teşkilatımızın o hesaba yatırmasını beklediğimiz paralar var. Bunlarla beraber istiyoruz ki, bu hesapta toplanan parayla bir süratle inşallah Elazığ ve Malatya'yı ayağa kaldıralım. Biz bunu milli bütçemizden yaparız. Zaten bu çalışma bir taraftan gidiyor ama AK Parti'nin mensuplarının bu para içerisinde onların da bir kuruşunun olması orayı çok daha güçlü çok daha bereketli hale getirecektir. Bizim edeler bu noktada boş durmaması lazım. Milletvekillerimizin yapmış oldukları yardımlar 1 milyonu aşmış vaziyette. Şimdi de teşkilatlarımızdan bakalım neler gelecek?

BİZ BAY KEMAL GİBİ 'BUNLARI ALMAYIZ, KOVARIZ' DİYEMEYİZ

Bu işi bitirelim ki kış mevsiminin ardından süratle kardeşlerimiz evlerine, konutlarına girebilsinler. İçişleri Bakanım ile Çevre Şehircilik Bakanım hafta sonuna kadar orada kalacaklar. Orada çeşitli görüşmeleri, çalışmaları yapıyorlar. Biz aynı zamanda o çalışma orada yürürken bir taraftan da şu anda İdlib'den sınırımıza doğru yürüyen mazlumlar, mağdurlar var. Biz Bay Kemal gibi 'Bunları almayız, kovarız' diyemeyiz. Biz ensar kimdir muhacir kimdir bunu bilen bir zihniyetin mensuplarıyız. Şu anda da bu gayretle sınırımızdan 30 kilometre Suriye içine doğru güvenli bir bölge oluşturduk biz. Şu anda briket barınaklar yapıyoruz. Hızla devam ediyor. Bu barınaklara o kardeşlerimizi yerleştireceğiz. Bunun dışında da farklı bazı şu anda attığımız proje çalışmasıyla adımlar var, süreci biraz daha hızlandıracağız. İlk etapta 25 bin aileyi yerleştireceğimiz konutları yapıyoruz, yapacağız.

KAHRAMANMARAŞ'IN KAHRAMANLARINA, ZENGİNLERİNE SESLENİYORUM

Bugün sayın Putin'e yine söyledim. Herkes bizim baktığımız gibi bakmıyor. Biz gayreti gösterelim Rabbimin lütfuyla inşallah bu işte çözümü yakalayalım. Kahramanmaraş'ın hem kahramanlarına hem zenginlerine özellikle seslenmiş olayım. Bir kez daha sizlere saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, kalın sağlıcakla.