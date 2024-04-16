"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şimşek arasında kriz ortaya çıktı" iddiasına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek arasında bir kriz yaşandığı ve bu krizin küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldüğü" yönünde iddialar ortaya atıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) iddialara ilişkin yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.

Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada söz konusu iddiaların yer aldığı paylaşımların görsellerine de yer verildi.