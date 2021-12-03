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Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı'yla görüştü - Habertürk
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ve IFRC Genel Sekreteri Chapagaini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı'yla görüştü - Habertürk
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı'yla görüştü
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AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen kabulde, Türkiye'de ve çevre ülkelerde bulunan Suriyeliler başta olmak üzere özellikle mültecilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve İstanbul'un, insani yardım dünyasının lojistik üssü olması için yürütülen çalışmalar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik yürüttüğü gönüllü geri dönüş çalışmalarına, IFRC ve uluslararası kamuoyunun daha etkin destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Kızılay Başkanı Kınık ile IFRC Genel Sekreteri Chapagain ise mültecilerin yaşadığı acıları her platformda gündemde tuttuğu ve insani yardım çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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