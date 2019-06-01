Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan sigarayı bıraktırdı: Ben senin sigara ile ölümünü istemiyorum...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da minibüs durağını ziyaret ederek şoförlerle çay içip sohbet etti. Erdoğan, ziyareti sırasında diyalog kurduğu ve "Ben senin sigara ile ölümünü istemiyorum" dediği bir minibüs şoföründen sigarayı bırakacağının sözünü aldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Gebze-Harem minibüs durağını ziyaret etti. Şoförlerle çay içip sohbet eden Erdoğan, bir gencin rica etmesi üzerine yakını ile görüntülü konuştu. Çocuklara oyuncak hediye eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kucağındaki yavru köpekle yanına oturan bir gençle de sohbet etti.

GÖMLEK CEBİNDE SİGARA PAKETİNİ GÖRÜNCE

Yakındaki bir büfeyi de ziyaret eden Erdoğan, burada Zeki Kaya isimli minibüs şoförünün gömlek cebindeki sigara paketini gördü. Erdoğan, paketi eline alarak Kaya'dan sigarayı bırakmasını istedi. "Sigara içmek öldürür" yazısını okuyan Erdoğan, "Ben senin sigara ile ölümünü istemiyorum" dedi. Kaya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sigarayı bırakacağının sözünü verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FETÖ'den aranırken yol kontrolünde yakalandı
GÜNDEMYol kontrolünde kıskıvrak!
Pençe Harekatı'nda son durum: Hepsi ele geçirildi
GÜNDEMPençe Harekatı'nda son durum
LGS puan hesaplama nasıl yapılır? Lise taban puanları ve LGS puan hesaplama işlemi için tıklayın
GÜNDEMLGS puan hesaplama işlemi 2019
Peçeli kuyumcu soyguncuları Kırıkkale'de yakalandı
GÜNDEMPeçeli soyguncular kıskıvrak
Bayram trafiğini rahatlatmak için helikopterli destek
GÜNDEMBayram trafiğine havadan müdahale
Genel af son durum! Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı'ndan son dakika genel af açıklaması
GÜNDEMGenel af çıkacak mı? Genel af son durum
İftar vakti 2019! 1 Haziran il il iftar saatleri! İstanbul Ankara İzmir iftar saat kaçta? Diyanet Ramazan İmsakiyesi
GÜNDEMİstanbul Ankara İzmir iftar saat kaçta?
Oyna Kazan ipucu cevabı 1 Haziran: Adana'da valilik de yapan Tanzimat dönemi yazar kimdir? 19:00 Oyn
GÜNDEMOyna Kazan ipucu cevabı 1 Haziran
MH lideri Bahçeli: Yargı reformu umut verici
GÜNDEM"Yargı reformu umut verici"
Ovit yolunda asfalt sıcaktan eridi
GÜNDEMOvit yolunda şaşırtan görüntü: Eridi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X