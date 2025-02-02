Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Alev Alatlı paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Alev Alatlı paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından Alev Alatlı'yı andı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 23:24 Güncelleme: 02.02.2025 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Alev Alatlı paylaşımı
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yazar Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında andı.

        Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

        Milletine sevdalı, mazlumdan yana, ülkesi için 'burnunun direği sızlayan' sevgili ablamız, fikir insanı Alev Alatlı'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve hasretle yad ediyorum. Bilgiyi hikmetle ve cesaretle birleştiren mirası nesiller boyu yaşayacak…

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ege'deki depremlere uzmanlardan yorum: Patlama ve deprem üretimi olabilir
        Ege'deki depremlere uzmanlardan yorum: Patlama ve deprem üretimi olabilir
        Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
        Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
        "F.Bahçe beklemediği bir Rizespor gördü"
        "F.Bahçe beklemediği bir Rizespor gördü"
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        Baba Gültekin'den Yargıtay'ın kararına tepki
        "Fenerbahçe mutlak bir baskı kurdu!"
        "Fenerbahçe mutlak bir baskı kurdu!"
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Trump: Acı ama gerçek
        Trump: Acı ama gerçek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı