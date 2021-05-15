Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'e tepki 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in uluslararası basını hedef almasına tepki göstererek şunları kaydetti:

"İsrail, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldı. Hiçbir değer ve sınır tanımayan İsrail zulmünü lanetliyoruz. İşgal bitene ve tüm Filistin özgürleşene kadar bu habis güçle mücadelemiz sürecek."

Gazze'de İsrail'in vurduğu 13 katlı bina çökmüştü. İsrail ordusu Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin de olduğu binanın vurulacağı uyarısında bulunmuştu. Reuters'ın aktardığı habere göre İsrail ordusu, Gazze’de medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu binayı Hamas’ın askeri varlıklarının bulunduğu gerekçesiyle vurdu. Al Jazeera, İsrail'in eylemini 'barbarca' olarak nitelendirirken, Beyaz Saray, "gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettiklerini" açıkladı.