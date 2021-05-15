İsrail Gazze'de 13 katlı binayı vurdu! 0:00 / 0:00

Son dakika bilgilerine göre, Gazze'de İsrail'in vurduğu 13 katlı bina çöktü.

İsrail ordusunun, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binanın vurulacağı uyarısında bulunduğu bildirilmişti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail'in vurma uyarısında bulunduğu binada AP ile Al-Jazeera'nın bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ile sivillerin oturduğu çok sayıda dairenin yer aldığı belirtildi.

Öte yandan AP'nin aktardığı habere göre, AP ve Al Jazeera gibi yabancı medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu bina İsrail tarafından bombalandı.

Aynı zamanda Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın 13 katlı olduğu aktarıldı.

Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söyledi.

Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıttı.