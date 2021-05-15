İsrail savaş uçakları yoğun şekilde Gazze’nin kuzeyini bombalıyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

İsrail'in, Gazze şeridinde başlattığı katliam artarak devam ediyor.

Dünyanın ses çıkarmadığı saldırılarda şu ana kadar 31'i çocuk olmak üzere 126 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı 950'ye çıktı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail savaş uçakları Gazze’nin kuzeyine yaklaşık 30 saldırı gerçekleştirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki eğitim müdürlüğü çevresi, sivillerin evleri ve bir caminin hedef alındığı saldırılar sonucu söz konusu bölgenin büyük kısmında elektrikler kesildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından son saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, görgü tanıkları şehit ve yaralılar olduğunu aktardı.

Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi'nin (FDKC) askeri kanadı Ulusal Direniş Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim ve Sufa'da yer alan askeri karakollarına roket saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Filistin Yönetimi, ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliğinin ve saldırıları "nefsi müdafaa" olarak tanımlamasının abluka altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki katliamlara yol açtığını belirterek BM'yi İsrail'in saldırılarını önlemeye çağırdı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.