İç ve dış tepkilere rağmen ABD İsrail'i savunmaya devam ediyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin bölgedeki hedefinin gerginliğin azaltılması ve uzun süreli bir barış olduğunu vurgulayan Psaki, bu konuda her düzeydeki görüşmelerinin sürdüğünü vurguladı.

"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI..."

Psaki, "Başkan Joe Biden, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğuna inanıyor. Bölgede can kayıplarının olması, çocukların ölmesi acı. İster Filistinli ister İsrailli olsun yaşananlar çok trajik. Bunları izlemek korkunç. O nedenle de gerginliğin azaltılmasına odaklanıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinmeyen Psaki, "Hamas bir terör örgütü. Hamas, şiddet nedeniyle acı çeken insanların, Filistinlilerin görünüşünü yansıtmıyor. Hamas'ın İsrail'e attığı 1500 roketin bir gerekçesi yok." görüşünü paylaştı.

Biden yönetiminin, Gazze'de ateşkes için herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağının sorulması üzerine Psaki, şu anda gerginliğin azaltılması için çalışmalarının sürdüğünü bir kez daha dile getirdi.

DEMOKRATLARDAN TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden, dün, Doğu Kudüs'te ve bölgede tansiyonun düşürülmesine yönelik çabalarının devam ettiğini söylemişti. ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ise, Başkan Joe Biden'ın "İsrail'in kendini savunma hakkı var" sözlerine, "Bu tarafsız bir dil değil, taraf tutan, işgalin tarafını tutan bir dil." sözleriyle tepki göstermişti.

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 500 yerleşim biriminin tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı, 3 bin 500 yerleşim biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar gördüğü belirtildi.

Dünyanın ses çıkarmadığı saldırılarda şu ana kadar 31'i çocuk olmak üzere 122 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısının 627'ye çıktığı öğrenildi.