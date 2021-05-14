İsrail'in saldırılarında Gazze'de onlarca bina yıkıldı 0:00 / 0:00

AA

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 10 Mayıs'tan bu yana sürdürüyor.

Evleri, sokakları bombalayarak masum sivilleri şehit eden İsrail, bir yandan da ticari kuruluşlar, altyapı, tarım alanları, bankalar gibi hedefleri vurarak Gazze'yi yıkıma uğratıyor.

500 YERLEŞİM BİRİMİ 'TAMAMEN' YIKILDI

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 500 yerleşim biriminin tamamen yıkıldığı ya da ağır hasar aldığı, 3 bin 500 yerleşim biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar gördüğü belirtildi.

Sivillerin oturduğu çok katlı 32 binanın yerle bir olduğuna işaret edilen açıklamada, onlarca dernek ve ofis ile 23 medya merkezinin de tamamen yıkıldığı aktarıldı.

ZARAR EN AZ 70 MİLYON DOLAR

Gazze Şeridi'ndeki toplam zararın 70 milyon doları aştığı kaydedilen açıklamada, yıkılan binalarla emlak sektöründeki zararın ise ilk belirlemelere göre 25 milyon dolara ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in hedef aldığı emniyet ve hizmet tesisleri gibi çeşitli 60 hükümet merkezindeki hasar da 10 milyon dolar olarak hesaplandı.

Açıklamada, çevrelerindeki şiddetli bombardıman sonucunda bazı birinci basamak sağlık kuruluşlarının zarar gördüğü, yaklaşık 23 okulun da "ciddi ve kısmen" hasara uğradığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde hayvan çiftlikleri, tarlalar, kuyular ve sulama ağlarını bombalayarak tarım sektörüne yaklaşık 5 milyon dolar zarar verdiği belirtilen açıklamada, 4 yerel bankanın da vurulduğuna, ekonomik ve ticari kuruluşlardaki hasarın 15 milyon dolar olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, sokakların ve altyapının hedef alınmasından, bombalanmasından doğan hasarın ise yaklaşık 10 milyon dolar olduğu ifade edildi.

İletişim ve internet ağların gördüğü hasarın 4 milyon dolara ulaştığı kaydedilen açıklamada, 100'e yakın aracın tamamen ve kısmen hasar gördüğü ve bunların maddi külfetinin de yaklaşık 2 milyon dolar olduğu belirtildi.