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        Haberler Magazin Defne Joy Foster vefatının 14'üncü yılında anılıyor

        Defne Joy Foster vefatının 14'üncü yılında anılıyor

        Gül Onat, İnci Türkay ve Jess Molho, 14 yıl önce hayata veda eden eski rol arkadaşları Defne Joy Foster'ı ölüm yıl dönümünde andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 08:25 Güncelleme: 03.02.2025 - 08:25
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        "Aramızda olmanı çok isterdim"
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        1990'lı yıllarda bir müzik kanalında VJ'lik yaparak televizyon dünyasına adım atan oyuncu Defne Joy Foster, vefatının 14'üncü yıl dönümünde anılıyor.

        'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Eda' karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster için rol arkadaşları; İnci Türkay, Jess Molho ve Gül Onat, sosyay medya hesaplarından bulundukları paylaşımlarla merhum oyuncuya duydukları özlemlerini dile getirdi.

        Gül Onat, Defne Joy Foster'ı "Can kızım, aramızda olmanı ne çok isterdim. Artık yüreğimizde, anılarımızdasın. Huzur içinde uyu" sözleriyle andı.

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        Jess Molho ise "Defne Joy Foster, özlendin" ifadelerini kullandı.

        İnci Türkay da Foster ile 'Sihirli Annem' dizisindeki bir sahneyi yayımlayıp, "Defneciğim..." notunu düştü.

        BİR OĞLU VAR

        Öte yandan vefatıyla magazin dünyasında şok etkisi yaratan Defne Joy Foster'ın, İlker Yasin Solmaz ile evliliğinden Can Kılıç adında bir oğlu bulunuyor.

        DEFNE JOY FOSTER HAKKINDA

        Annesi Türk, babası ABD'li olan Defne Joy Foster, 2 Mayıs 1979'da İncirlik’te doğdu. Ortaokulu, İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. Foster, ilk olarak bir müzik kanalında VJ olarak karşımıza çıktı. Ünlü isim, daha sonra televizyonda çeşitli programların sunuculuğunu yaptı ve dizilerde oynadı. Defne Joy Foster, 2008'de Assos'ta görüntü yönetmeni İlker Yasin Solmaz ile nikâh masasına oturdu. Çiftin, 2009'da Can Kılıç adını verdiği oğlu dünyaya geldi. Foster, 2 Şubat 2011'de İstanbul Caddebostan'da yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Halit Altan'ın evinde ölü bulundu.

        TV DİZİLERİ

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        #Defne Joy Foster
        #Gül Onat
        #jess molho
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