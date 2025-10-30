Dehşet! Anne ile oğlu uyuşturucudan tutuklandı!

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre operasyonda kadın şüpheli A.Ö. (49) ve oğlu K.Ö (19), O.G (28), K.G. (29) ile H.D. (29) gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 0.45 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 3 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve şarjör, şeffaf poşet parçaları, uyuşturucu madde almak için karşılığında verildiği değerlendirilen 5 pantolon ele geçirildi.

ANNE İLE OĞLU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve oğlu K.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.