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Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme dünyaca ünlü sanatçı Della Miles kayıtsız kalmadı. Miles, Instagram'dan paylaştığı bir yazı ile Türkiye'nin acısına ortak oldu. Şubat sonuna kadar ABD'de ve Avrupa'da konser turnesinde olacağını belirten Miles, "Mart ayından itibaren Türkiye'ye döneceğim" dedi.

Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapan sanatçı, duygularını şu şekilde ifade etti:

Mart ayından itibaren çok çok özlediğim Türkiye'ye döneceğim. O tarihten itibaren depremzedeler yararına düzenlenecek bir etkinlikte seve seve sahne almaya hazırım.

"YÜREĞİMLE TÜRK HAKLININ YANINDA OLACAĞIM"

Türk halkı beni bağrına bastı, kız kardeşleri, ablaları ve evlatları olarak gördüler. Ben de yaşanan depremden sonra onlar için elimden geleni yapmayı kendime bir borç bildim. Onun için yaraları sarmak adına sanatımla ve yüreğimle Türk halkının yanında olacağım.

Cuma günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremde 35 kişi hayatını kaybetti.