"İyi ki yaptık bu çocuğu"

DHA

DHA'nın haberine göre; Della Miles, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyonla dünyaya tanıtılan yerli otomobile talip olduğunu ve sipariş vermek istediğini açıkladı.

"TÜRK OTOMOBİLİNE TALİBİM"

Miles, yerli otomobilin fotoğrafını kullanarak Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Türkiye. Seninle gurur duyuyorum. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ilk talep benden. Türk otomobiline talibim, siparişimi buradan veriyorum" ifadelerini kullandı. Miles'ın paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce takipçisinden beğeni aldı.

Öte yandan Amerikalı sanatçı Miles, Michael Jackson ve Whitney Houston gibi birçok sanatçının vokalistliğini yapmış ve 2018 yılında Müslüman olup, Türkiye'ye yerleşmişti...