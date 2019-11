Eski partneri Can Yaman’ın yurt dışında ulaştığı hayran kitlesini nasıl yorumladığını soran muhabirlere Demet Özdemir, "Can için gurur verici bir olay. Ben de sosyal medyadan takip ediyorum. Dizinin herkese bir uğuru dokundu. Bu benim için de gurur verici bir durum. Her oyuncunun bir patlama işi oluyor, bu da bizim için böyle bir proje oldu" şeklinde konuştu.