Demet Sağıroğlu: Çok zorlu bir tedavi süreci geçirdim - Magazin haberleri

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Birkaç hafta önce sosyal medya hesabından tüm dünyayı etkisi altına alan salgını yendiğini açıklayan Demet Sağıroğlu, çıkış tarihi ertelenen 'Yaşadım Saydın Mı?' isimli single'ı bugün müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Sağıroğlu, sözü ve müziği Sadettin Sayoğlu'na ait olan şarkısında 'Söyle kalbim biz neyiz?', 'Yaşadım saydın mı?' diyor.

"POLLYANNA'NIN PENCERESİNDEN BAKIYORUM"

Sağlığına kavuşan şarkıcı, "Çok zorlu bir tedavi süreci geçirdim. Tüm hastalara şifa diliyorum. Evren Pollyanna'nın penceresinden bakanlar için ışıltıyla gülümsemeye devam eder. Biraz sabır" dedi.

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