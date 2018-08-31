Den Bosch - Jong Ajax maç önü

Hollanda Eerste Divisie maçında Den Bosch ile Jong Ajax, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. 3 puanlı Den Bosch 11. sırada bulunuyor, Jong Ajax 3 puana sahip ve 8. sırada. Den Bosch, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Jong Ajax, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 246 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Den Bosch kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.30, Jong Ajax sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Den Bosch son haftadaki Go Ahead Eagles müsabasında 1-2 kazandı.

Jong Ajax, MVV Maastricht karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Den Bosch, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

Jong Ajax ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jong Ajax, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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