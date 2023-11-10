Dengin Ceyhan: Çok etkilendim

Dengin Ceyhan'ın, “Piyano’nun Kadınları” albümü klasik müziğin kadın bestecilerinin eserlerinden oluşan bir repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

"ÇOK ETKİLENDİM"

Dengin Ceyhan, bu albümü yapmasındaki amacı, "Dünyaca ünlü besteciler kimler?' diye düşündüğümüzde aklımıza ilk gelenler Mozart, Chopin, Beethoven oluyor. Aslında dünyada çok önemli kadın bestecilerimizde var bu isimler erkek egemen dünyasında yeterince adına duyuramamış isimler. Bu bestecilerin çoğunun hikayesi babaları ve eşleri tarafından duyulmasına engel olmuş olması. Çok ilginç hikayelerini okudum çok etkilendim. Ben bir erkek olarak kadınların da bu alanda çok başarılı işlere imza attığına inanıyorum. Bu sebeple bu güzel eserleri albümüme taşımaktan onur duyuyorum" olarak belirtti.