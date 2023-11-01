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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Dengin Ceyhan'dan "Piyano’nun Kadınları" albümü

        Dengin Ceyhan'dan "Piyano’nun Kadınları" albümü

        Dengin Ceyhan, değerli bestelere sahip olan fakat klasik müziğin popüler isimleri arasında yer alamamış 13 farklı kadın bestecinin içinde bulunduğu "Piyano'nun Kadınları" adlı albümünü 17 Kasım'da müzikseverlerle buluşturuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 11:02 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:02
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        Dengin Ceyhan'dan "Piyano'nun Kadınları"
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        Dengin Ceyhan “Piyano’nun Kadınları” albümü klasik müziğin kadın bestecilerinin eserlerinden oluşan bir repertuarı 17 Kasım'da müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

        Clara Schumann , Fanny Mendelssohn, Agathe Backer Grondahl, Melanie Chasselon, Lili Boulanger, Cecile Chaminade, Maria Szymanowska, Maria Theresia von Paradis, Mel Bonis, Louise Farrenc, Dora Pejacevic, Teresa Carreno, Elif Ebru Sakar eserlerinin bulunduğu albümün kayıtları, Babajim stüdyosunda gerçekleştirildi. Albumun prodüktörlüğünü Dengin Ceyhan ve Babajim İstanbul üstlendi. Albümün lansman konserleri 8 Kasım İstanbul Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 13 Kasım İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi ve 15 Kasım Ankara Akademi Akcan'da gerçekleşecek.

        Dengin Ceyhan bu albümü yapmasındaki amacını şöyle anlatıyor: "Dünyaca ünlü besteciler kimler diye düşündüğümüzde aklımıza ilk gelenler Mozart, Chopin, Beethoven oluyor. Aslında dünyada çok önemli kadın bestecilerimizde var bu isimler erkek egemen dünyasında yeterince adına duyuramamış isimler. Bu bestecilerin çoğununun hikayesi babaları ve eşleri tarafından duyulmasına engel olmuş olması. Çok ilginç hikayelerini okudum çok etkilendim. Ben bir erkek olarak kadınların da bu alanda çok başarılı işlere imza attığına inanıyorum bu sebeple bu güzel eserleri albümüme taşımaktan onur duyuyorum."

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        #Dengin Ceyhan
        #Piyano’nun Kadınları
        #müzik
        #piyano
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