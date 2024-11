‘Denim Ötesi (Beyond Denim)’ Kalyon Kültür’de açıldı

Sanatçının yirmi yıllık çalışma serüveninin en özel eserlerinin yanı sıra Kalyon Kültür için hazırladığı eserlerden oluşan bu sergi, 14 Şubat 2025 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sanatseverlerin heyecanla beklediği Ian Berry’nin İstanbul’daki ilk sergisi ‘Denim Ötesi (Beyond Denim)’nin açılışı, 29 Kasım Cuma günü Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu’nun ev sahipliğinde, sanatçı Ian Berry ile basının ve özel davetlilerin katılımıyla Kalyon Kültür’de gerçekleşti.

Kalyon Kültür’e özel yeni eserler ve Ian Berry’nin 20 yıllık eserleri bu sergide yaşamı, içinde barındırdığı tüm duygularla tasvir etmek için denim kumaştan daha iyi bir malzeme olmadığını düşünerek yola çıkan Ian Berry, ‘Denim Ötesi (Beyond Denim)’ sergisinde bugüne kadar ürettiği resim ve enstalasyonlarından seçtiği eserleri Kalyon Kültür’ün mimarisine göre yeniden renove etti.

Bu eserler arasında Londra'da da büyük beğeni toplayan ve tüm Avrupa’da başarılı müzelerde sergilenen 'Kapalı Kapılar Ardında (Behind Closed Doors)' sergisinin ana eserleri ile Ian’ın 'Hotel California'dan, Los Angeles'taki Roosevelt Oteli'ni tasvir ettiği ve sadece denim kullanarak parlattığı “Paradise Lost” eseri yer alıyor. Dünya çapındaki denim uzmanlarının Berry'nin ‘Denim Efsaneniz Kim?’ sorusuna verdiği yanıtlardan oluşan ve pek çok ünlü yıldızın portre çalışması olarak müze ve galerilerde sergilenen “Denim Legends’ eseri de sergide bulunan eserler arasında. Serginin en çok ilgi çekecek eserlerinden biri ise düzinelerce el yapımı bitki ile çiçeklerden oluşan Berry’nin ünlü eseri ‘Gizli Bahçe (Secret Garden)’ olacak.

Ian Berry Hakıkında:

Bir yığın eski kot pantolonu ve mavinin zıt tonlarını fark etmek… Ian Berry, birkaç makas ve yapıştırıcıdan sonra kısa sürede hakkında en çok konuşulan genç sanatçılardan biri haline geldi. Her ne kadar bunun bir deney olarak başladığını kabul etse de denimle çalışırken kotla ve özellikle de diğer insanların kotlarıyla olan bağını fark etmeye başladı. İletişim kurmanın yolunu bulmuştu ve kısa süre sonra dünyanın önde gelen 30 yaş altı ilk 30 sanatçısı ve Rivet 50 kazananı oldu. Bu onu 2019'da denim alanında dünyanın en etkili 50 kişisinden biri yaptı ve WeAR Magazine Berry’yi sürekli olarak Top 100 listesinde gösterdi.

Aslen Kuzey İngiltere'nin, bir zamanlar tekstil endüstrisinin geliştiği taşra kenti Huddersfield'li olan Berry, bu sayede büyük başarı elde etti. Pek çok kişinin dikkatini çeken Berry, yapımı zahmetli olsa da sipariş üzerine birkaç portre çekmeyi başardı; Debbie Harry, Jennifer Saunders, Giorgio Armani ve Lapo Elkann ve Brezilyalı model Giselle bunlardan birkaçı. Ancak en tanınmış portresi, bir başka Brezilyalı Ayrton Senna'nın, ailesinin kot pantolonunu kullanarak ve onun adına kurulan enstitüyü desteklemek amacıyla yaptığı portreydi. 2021'de İtalya'nın Cenova şehri için Garibaldi'nin portre komisyonunu açıkladı. 2022'de Şili'nin önde gelen üç sanatçısı Jorge González, Ana Tijoux ve Illapu'dan Roberto Márquez'in portrelerini tamamladı ve memleketi Almanya'nın Buttenheim kentindeki Levi Strauss Müzesi'nde yer alan ikonik Denim Yenilikçileri Müzesi için Levi Strauss'un portresini yapmak üzere görevlendirildi. 2023 yılında Paris, Milano ve Madrid'de sergilenen dev eserleriyle 501 jean'in 150. yıl dönümünün anılmasına yardımcı olmak üzere seçildi. Bilinen gösterileri arasında 2016'da 'Behind Closed Doors' ve 'My Beautiful Launderette' ve 2019'da Hotel California yer almaktadır. San Francisco'da New San Fran Flower Mart'ta Gizli Bahçe'nin kalıcı enstalasyonunu açtı. 2022 yılında, tek bir malzemeyi keşfetmeleri ve kariyerlerini bu malzemeden yapmalarıyla tanınan sanatçıların oluşturduğu bir hareket olan Art Materialism'in kurucu üyesi oldu. Avustralya'nın Sidney kentinde, İsveç'in Skane kentinde ve Amsterdam'da yaşamış ve çalışmış olan sanatçı, şu anda Doğu Londra'da Poplar'da yaşamaktadır.