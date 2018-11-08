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Denizin 10 metre derinliğinde kitap okudular

Antalya'da Cavide Faruk Kadam Gençlik Merkezi'nden 4 genç, "Kitap okumanın yeri, zamanı ve yaşı yoktur" sloganı ile yaklaşık 10 metre derinlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi

08.11.2018 - 09:42 | Güncelleme: HABERTURK.COM

 

Antalya'da Cavide Faruk Kadam Gençlik Merkezi'nden 4 genç, "Kitap okumanın yeri, zamanı ve yaşı yoktur" sloganıyla yaklaşık 10 metre derinlikte kitap okudu.

AA'nın haberine göre Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı hizmet veren merkez, kitap okuma halkaları projesi kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı.

Merkezden Furkan Koca, Kağan Kürşatoğlu, İbrahim Koca ve Fatih Andaç, Mavi Akdeniz Su Sporları Kulübü iş birliğinde Lara Konserve Koyu'ndan kitapları ile dalış yaptı.

Dalış eğitmenleri Deniz Güngör Alp ve Adnan Toktaş eşliğinde denize giren gençler, yaklaşık 10 metre derinlikte kitaplarını okumaya başladılar. Yaklaşık 20 dakika boyunca kitap okuyan gençler, kitap okumanın yeri, zamanı ve yaşı olmadığını bu etkinlikte gösterdi. Etkinlik kapsamında suyun altında Türk bayrağı da açıldı.

Gençlik lideri ve proje sorumlusu Emrah Başbuğ ise kitap okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

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