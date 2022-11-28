Denizli'de kimya fabrikasında yangın 0:00 / 0:00

AA

Denizli'de kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi, fabrikada çalışanlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından yükselen duman, kentin birçok yerinden görülüyor.

PATLAMA SESLERİ

Yanan tesis içinden zaman zaman patlama sesleri duyulurken ekipler, yangının yakın konumdaki tesislere sıçramaması için çaba gösteriyor.

Öte yandan polis ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemi alarak fabrika çevresine girişlere izin vermiyor.

Yangında ilk belirlemelere göre yaralının bulunmadığı ifade edildi.

Olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve UMKE ekibi de sevk edildi.