Denizli merkezli 7 ilde 'kaçak içki’ operasyonu: 27 gözaltı

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Denizli merkezli 7 kentte gerçekleştirilen ‘Alkollü İçki Kaçakçılığı’ operasyonunda 27 kişi yakalandı. Operasyonda litrelerce kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar eş zamanlı olarak Denizli merkezli İzmir, Malatya, Van, Manisa, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’da eş zamanlı olarak yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri koordinesinde yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonda litrelerce kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

DENİZLİ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:44

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